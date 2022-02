Оттава, , 23:50 — REGNUM Пользователь веб-форума 4chan поделился папкой, в которую, как сообщается, входит альбом канадской пост-рок-группы Godspeed You! Black Emperor, записанный на «потерянную» кассету 1994 года All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling. Об этом 8 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Концерт группы Godspeed You! Black Emperor The Line Of Best Fit

Альбом All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling был впервые выпущен в декабре 1994 года на кассете. Кассета, которая, как говорят, была первым релизом Godspeed You! Black Emperor, была напечатана тиражом в 33 экземпляра, большинство из которых были утеряны за прошедшие годы.

В минувшие выходные кто-то поделился папкой на 4chan, содержащей более часа хронометража, распределенного на 24 песни. Пока не подтверждено, является ли найденный альбом проектом канадского коллектива, но Stereogum утверждаетает, что папка содержит Random Luvly Moncton Blue (s) и Dadmomdaddy, две песни с утерянного релиза, которые ранее появлялись официально в 2013 году.

