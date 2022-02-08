Лима, 9 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Подавший в отставку через несколько дней после присяги из-за обвинений в домашнем насилии бывший премьер-министр Перу Эктор Валер 8 февраля заявил журналистам, что президент Педро Кастильо стремится к достижению консенсуса с различными политическими организациями и предотвращению политического кризиса. Об этом сообщает перуанское СМИ Andina.

Congreso de la República del Perú Конгресс Перу

Другой целью Кастильо Валер назвал предотвращение конфронтации между Конгрессом и исполнительной властью, а также «спокойствие, создание рабочих мест и удовлетворение других нужд государства».

На данный момент отставка Валера не принята президентом — он покинет свой пост только после объявления имени преемника, который станет четвертым премьер-министром за полгода.

Эктор Валер в ходе пресс-конференции опроверг слухи о существовании «теневого кабинета» в правительстве Педро Кастильо, о котором ранее заявляли другие чиновники.