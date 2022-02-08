Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Игра Halo Infinite студии 343 Industries покинула топ-5 самых популярных игр консолей Xbox, а также выпала из топ-100 сервиса Steam. Об этом 8 февраля сообщает портал Kotaku.

Телесериал Halo Скриншот с YouTube

Сейчас пятёрку самых популярных игр консолей Microsoft возглавляет Fortnite, на втором и третьем месте находятся Call of Duty Warzone и GTA 5, а четвёртую и пятую позиции занимают Apex Legends и Roblox, которая сместила Halo Infinite на шестое место. Что касается Steam, то сейчас в Halo Infinite одновременно играют лишь 100 тыс. пользователей сервиса.

Отметим, в январе 2022 года Microsoft объявила, что релиз Halo Infinite стал самым масштабным в истории франшизы, и что в игру поиграли более 20 млн человек. Релиз многопользовательского компонента Halo Infinite состоялся 15 ноября 2021 года, доступ к одиночной кампании геймеры получили 8 декабря 2021-го.

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