9 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:34 — REGNUM Министерство юстиции США может одобрить создание так называемых безопасных инъекционных пунктов для людей, употребляющих сильнодействующие наркотики, чтобы якобы снизить количество смертельных передозировок. В данный момент минюст обсуждает идею с регулирующими органами.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Отметим, что администрация экс-президента США Дональда Трампа выступала против создания инъекционных пунктов, а прокуроры активно боролись с законопроектом о безопасном потреблении наркотиков в Филадельфии. В прошлом году минюст выиграл судебный процесс и федеральный апелляционный суд Пенсильвании постановил, что открытие подобных объектов нарушит закон 1980-х годов о наркопритонах.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему демократы придумывают безумные идеи и пытаются сделать все хуже? В большинстве случаев это так же просто, как обеспечить соблюдение действующих законов, но они этого не делают и не будут делать. Я думаю, что многие демократы должны сидеть в тюрьме за помощь тем, кто нарушает закон», — указывает jeffhere.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Десятилетия назад в Китае были опиумные дома, которые поощряло правительство… Держите людей под кайфом, и они не смогут сопротивляться», — пишет USversusUS.

«Так что минюст теперь официально переименуется в департамент по борьбе с наркотиками. Просто поразительно, как каждый день Демпартия превосходит предыдущий день, предлагая еще более смехотворную политику. Иногда мне кажется, что они знают, о чем я думаю, и предлагают вещи, прямо противоположные моим убеждениям и ценностям. Они представляют собой еще большую угрозу для нашей Республики, чем любая внешняя угроза, которая когда-либо была или есть», — считает Sedona-USA.

«Мой сын умер от передозировки. Открытые инъекционные пункты не более эффективны для решения проблемы, чем предоставление алкоголику бутылки спиртного. Это только подстегивает их поведение и устраняет их способность или желание взять на себя ответственность за свое поведение. Перемены наступают только тогда, когда боль от того, что ты остаешься прежним, превышает боль от перемен», — делится jeanniem260.

Наркомания Pixabay.com

«Как бывший наркоман, который не употребляет с 2001 года, я не испытываю симпатии к тем, кто говорит, что «не может бросить». Я смог. Так что это возможно. Бросить можно. Если вы утверждаете обратное, значит, вы слишком далеко зашли», — рассказывает sabayooin.

«Слава Богу за ваше выздоровление, я так рада слышать, что вы бросили. Да, вы должны хотеть бросить, должны хотеть лучшей жизни. Очень впечатлен вашей силой, рад, что вы можете помочь другим», — отвечает commonsense101937.

«Тем не менее законные пациенты, получающие обезболивание, вынуждены умолять об адекватном легальном обезболивающем», — негодует pamela96701.

«Итак, давайте проясним ситуацию. Демократы отказываются охранять границу и позволяют наркотикам проникать в эту страну за, как я полагаю, долю прибыли, которая идет на их незаконную предвыборную деятельность. Затем они позволяют наркотикам наводнять улицы, создавая вращающиеся двери для дилеров. Затем они предлагают наркоманам бесплатные вещи. Затем они предлагают «безопасное место» для передозировки. Затем они заставят вас 600 долларов за дозы для наркоманов», — размышляет dontpokeme.

«Это финансируемая налогоплательщиками федеральная помощь. Еще один способ для демократов потратить ваши деньги. С их безнадежной философией кровоточащего сердца», — злится paulallen585.

«Мне так надоело платить высокие налоги. Как человек без детей я пользуюсь меньшим количеством услуг, но плачу больше налогов. Я полностью отвечаю за все свои счета и никогда не получала помощи, потому что следовала правилам. Кто не может бросить наркотики, нужно наказывать или помогать им, но не таким образом. Безумие думать, что разрешить употребление наркотиков — это хорошая идея», — негодует ahak339.

Ранее представитель Нью-Йорка республиканец Джон Катко обвинил президента США Джо Байдена в том, что он ничего не сделал для борьбы с потоком наркотиков, поступающих в США через американо-мексиканскую границу.

Джон Катко. Офис фотографии Дома США

Напомним, согласно предварительным статистическим данным, опубликованным центром по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков выросло почти на 30%, достигнув рекордных 93 тыс. Число смертей увеличилось во всех штатах, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира, причем особенно заметно смертность выросла на юге и западе страны.

В 2020 году Штаты установили сразу несколько мрачных рекордов. Был зарегистрирован рост смертей от передозировки наркотиков, опиоидов и таких стимуляторов, как метамфетамин. Также сообщается о наибольшем количестве смертей от таких синтетических опиоидов, как фентанилы.

Издание The New York Times отмечает, что за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.

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