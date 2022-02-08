Лос-Анджелес, США, 8 февраля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers заявила, что у них в планах выпустить еще один альбом после их предстоящей студийной пластинки Unlimited Love. Об этом 8 февраля сообщил портал NME.

NME Red Hot Chili Peppers

На прошлой неделе четверка анонсировала свой двенадцатый студийный альбом, который выйдет 1 апреля на лейбле Warner Bros. Это будет их первая полноформатная работа с выхода альбома The Getaway в 2016 году.

«Мы собираемся выпускать музыку горстями — буквально», — сказал Энтони Кидис в интервью NME. «Не удивляйтесь, если в ближайшем будущем к вам приедет еще одна тачка с песнями. У нас есть полно разной всячины, на которую мы должны обратить внимание людей». Гитарист Фрушанте добавил, что у них есть «план» продолжения альбома Unlimited Love, и что группа «записала почти 50 музыкальных произведений» во время сессий с продюсером Риком Рубином.

В беседе с NME фронтмен RHCP Энтони Кидис и вернувшийся гитарист Джон Фрушанте сказали, что в будущем их поклонники могут ожидать от группы нового материала на более частой основе.