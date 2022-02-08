Рим, , 23:38 — REGNUM Доступ в здание нижней палаты парламента Италии будет возможен только для обладателей антикоронавирусных «суперсертификатов», соответствующее решение утвердили лидеры фракций на заседании во вторник, 8 февраля.

Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии (сс) Vlad Lesnov

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Речь идет о документе, который могут получить привитые граждане или переболевшие коронавирусом и сохранившие антитела.

По данным на 8 февраля, в Италии умерли 149 512 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 415 (днем ранее — на 326). Число подтвержденных носителей выросло на 101 864 (днем ранее — на 41 247). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 765 767 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены 1 927 800 человек (на 62 901 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллиона человек (более 80,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.