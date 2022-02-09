Москва, 9 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В последние годы КНР сокращает темпы финансирования и ведет более осторожную политику кредитования других государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Основным интересом Китая было развитие новых рынков сбыта через стимулирование экономик отдельных стран и финансирование их инфраструктурных проектов. Рост долговой нагрузки и неспособность некоторых государств оплачивать долг стали побочными эффектами этого процесса. При этом далеко не у всех стран есть проблема с выплатой китайского кредита. Конечно, известен пример со Шри-Ланкой, но это больше исключение, нежели правило, — сказал Файншмидт. — В последние годы КНР сокращает темпы финансирования и ведет более осторожную политику кредитования других государств. К тому же Китай понимает, что подобная практика, которая в некоторых источниках получила название «debt trap» или «долговая ловушка», негативно воспринимается международным сообществом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что непрозрачность китайских кредитов часто ведет к закредитованности, которую трудно просчитать заранее, и повышает кредитные риски.