Москва, , 09:35 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития РФ о том, что инфляция в России достигнет 5,9%, оправдан в том случае, если в ситуацию не включится ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции в 5,9% может быть оправданным, если в этот процесс не включится основной регулятор — Центробанк, который обещает удерживать инфляцию в пределах 4%. Хотя это будет сложно, скорее всего, Центробанк сдержит свое обещание. Однако на усилия Центробанка будет оказывать давление ситуация на мировом рыке, которая пока сохраняет значительную волатильность и нестабильность», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что прогнозы о 4-процентной инфляции в РФ выглядят излишне оптимистичными.

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