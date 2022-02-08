Лима, , 23:58 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо Терронес объявил, что «в ближайшие несколько часов новый кабинет министров будет приведен к присяге», передаёт 8 февраля перуанское новостное агентство Andina.

Педро Кастильо Gob.pe

Кроме того, глава государства указал, что уже в среду, 9 февраля состоится первое заседание нового правительства. За последние полгода это уже четвертое правительство, составленное Кастильо.

Заявление было сделано в ходе церемонии приведения к присяге нового президиума Национальной ассамблеи региональных губернаторов, главой которой стал губернатор Куско Жан Поль Бенавенте.

Политик подчеркнул важность децентрализации управления общественными благами и призвал губернаторов к сотрудничеству с правительством.

Президент вызвал губернаторов на совещание во Дворец правительства для решения проблем регионов, таких как прекращение проектов по развитию из-за судебных разбирательств.

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