Москва, 9 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Для Германии и Европы закрытие «Северного потока — 2» станет катастрофой во всех смыслах, и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики, а для СДПГ отдельно — жесточайшим поражением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал обещание американского президента США Джозефа Байдена «положить конец» проекту «Северный поток — 2».

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

«Переход на «зелёную» энергию увеличил стоимость электроэнергии в Германии в 2,5−3,5 раза с 2000 года. Соответственно выросла и себестоимость. У азиатских производителей издержки априори более низкие, они теснят немецкие и европейские товары не только у себя в Азии. Внутренняя повестка обязывает Германию продолжать «зелёную политику», но как решать вопрос с себестоимостью? И эта проблема остро стояла ещё до нынешнего газового кризиса, который ещё сильнее ударил по конкурентоспособности и немцев, и вообще европейцев. И тут выход только один: Германии как воздух нужен постоянный доступ к недорогому и стабильному источнику газа», — сказал Пальченко.

Поэтому, как полагает эксперт, и для ЕС, и для Германии вопрос о газопроводе «Северный поток — 2» — это больше, чем про экономику и даже про политику.

«Речь вообще идёт о субъектности не только во внешней политике, — сказал Пальченко. — На мой взгляд, все заявления по поводу приостановки проекта «Северный поток — 2» — это прежде всего неуважение к Германии. Уверен, что в любом случае, этот проект заработает как минимум в следующем году. Есть только один индикатор, по которому можно судить, что «Северный поток — 2» обречён, — это если Германия решит не просто восстановить ядерную энергетику быстрыми темпами, а ещё ее и развивать. Ничем другим российский газ не заменить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что эффективность работы германских предприятий может быть подорвана.