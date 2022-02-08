Рим, 8 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. На следующей неделе, 14−20 февраля, правительство Италии рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на смягчение негативного эффекта от роста энерготарифов для граждан и бизнеса, передают национальные СМИ во вторник, 8 февраля.

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Предполагается, что будет выделено еще 4 млрд евро.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно, рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. Власти выделили уже более 5 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан, также выделены средства для поддержки бизнеса. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).