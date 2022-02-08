Белвью, США, , 23:32 — REGNUM Студия Bungie заявила, что дорожная карта развития онлайн-игры Destiny 2 на 2022 год является более масштабной, чем все предыдущие. Об этом 8 февраля сообщает портал PCGamesN.

Destiny 2

«Это один из самых амбициозных релизов, которые мы когда-либо выпускали, и команда работает на полную катушку», — сказал помощник игрового директора Робби Стивенс, рассказывая о предстоящем дополнении игры «Королева-ведьма». Интервью со Стивенсом и другими разработчиками было опубликовано на YouTube-канале проекта.

Релиз дополнения «Destiny 2: Королева-ведьма» состоится 22 февраля 2022 года. Оно добавит в игру восемь новых видов оружия, в том числе пистолет-пулемёт Osteo Striga, который будет стрелять множеством небольших самонаводящихся снарядов.

Напомним, 1 февраля 2022 года компания Sony объявила, что купила Bungie за $3,6 млрд. Руководство студии отметило, что несмотря на эту сделку компания сохранит независимость и по-прежнему сможет выпускать игры на других игровых платформах.

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