Москва, 9 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Даже если в случае перебоев с поставками российского газа США смогут компенсировать ЕС значительную часть этих объемов, то, исходя из сложившейся на рынке ситуации, это повлечет за собой существенные расходы в сфере электроэнергетики и серьезно подорвет эффективность производства, в первую очередь германских предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

News.vtomske.ru Газовый вентиль

«У США есть инструменты воздействия на европейские национальные правительства посредством лоббирования своих интересов в общеевропейских институтах. Однако даже в текущей непростой ситуации последнее решение Еврокомиссии о «переходных зеленых источниках энергии» до 2030 года лишает газовые проекты ярлыка «экологически неустойчивых», что существенно повышает роль российских газовых проектов, в том числе строительство новых газовых ТЭС, — заявил он. — К тому же Европейский суд отказался удовлетворить жалобу Польши в ходе антимонопольного расследования против Газпрома, еще раз подчеркивая, что страны Западной Европы и дальше будут активно сопротивляться политизации сотрудничества, пока это не ставит под удар конкурентоспособность национальных экономик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что между США и Германией достигнуты договоренности о введении против России санкций, не затрагивающих энергетический сектор ЕС.