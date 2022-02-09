Москва, 9 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Не исключено, что между США и Германией достигнуты договоренности о введении против России санкций, не затрагивающих энергетический сектор ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«На фоне снижения рейтинга [канцлера Германии Олафа] Шольца и всей СДПГ нынешним немецким властям выгодно представить себя в роли миротворцев, и именно на это направлены последовательные февральские визиты в Вашингтон, Киев и Москву, — сказал Кошкин. — Возможно, существуют некие договоренности между США и ФРГ относительно введения дополнительных санкций, не затрагивающих энергетический сектор ЕС. Дополнительным фактором раздражения становятся постоянные истеричные требования Киева о поставках немецких вооружений в зону конфликта и недальновидные исторические параллели посла Украины в ФРГ явно не способствуют взаимопониманию стран по поводу «Северного потока — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Шольц постарается отвязать обсуждение ситуации на Украине от процесса сертификации трубопровода «Северный поток — 2».