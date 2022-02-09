Москва, 9 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В России цены на речку в несетевой рознице растут более высокими темпами, чем у крупных ретейлеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные экспертов «Эвотор» о том, что за год гречка в РФ подорожала в несетевой рознице почти на 25%.

Wallspaper.ru Гречка

«Гречка — один из лидеров роста потребительских цен в 2021 году, только в декабре, по данным Росстата, их рост составил 4,1%, — сказала Долгова. — Несетевые магазины не имеют таких возможностей, как сетевая розница, по ограничению своих торговых надбавок или их дифференциации по различным товарам. Кроме этого, поставщики предоставляют не такие большие скидки при продаже своих товаров малыми партиями в несетевую розницу. Затраты на транспортировку, оплату электроэнергии, газа, аренды и пр. существенно возросли. Всё это способствовало увеличению затрат несетевых магазинов на закупку и реализацию продукции. Кроме того, продавцы ориентируются на спрос, а гречка — один из основных продуктов. Таким образом, цены на гречку в несетевой рознице растут более высокими темпами, чем у крупных ретейлеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, потребительские цены на гречку в РФ могут начать опускаться только во II половине 2022 года.