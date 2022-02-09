Москва, 9 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Реальное подорожание в РФ мясных полуфабрикатов и колбасно-сосисочных изделий близко к 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные «Эвотор» о том, что за год в российской несетевой рознице пельмени и сосиски подорожали больше чем на 20%.

TOrange.biz Сосиски

«Очень оптимистичные данные, — сказал Ермоленко. — Реальная картина на самом деле выглядит иначе. Если условно разложить пельмени и сосиски на изначальные продовольственные компоненты, то мы получим мясо и продовольственную пшеницу. Но рост цены за год на пшеницу составил 35%, а мяса — 30−50% в годовом эквиваленте. Помимо этого есть и другие издержки — мясо и зерно необходимо переработать до состояния фарша и муки, создать готовую продукцию, расфасовать. Упаковочный материал за год вырос в цене более чем на 50%. Поэтому утверждать о росте в 20% нельзя. Реальное подорожание мясных полуфабрикатов и колбасно-сосисочных изделий близко к 50%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах подорожания в РФ сосисок и пельменей высказалась доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.