Москва, , 09:00 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ в несетевой рознице выросли цены на вафли и пряники связана с тем, что оптовые цены на сахарный песок не ограничивались в 2021 году так, как розничные цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в несетевой рознице сосиски и пельмени за год подорожали больше чем на 20%, а вафли и пряники — на 18%.

Пряники ChristopherPluta

«Существенно возросли цены на мясо (во многих видах сосисок это влияет еще и на оболочку), муку и яйца (в тесте для пельменей), упаковку (пластики, целлофан, картон, бумага), — сказала Долгова. — А несетевые магазины не могут ограничивать торговые надбавки так, как это позволяет себе сетевая розница».

Что касается вафель и пряников, то их подорожание, как полагает Долгова, в первую очередь связано с ростом цен на зерновые и, следовательно, на муку, занимающую существенную долю в себестоимости данных продуктов.

«Кроме того, оптовые цены изготовителей на сахарный песок не ограничивались в 2021 году так, как розничные цены, что способствовало их росту для хлебопекарной и кондитерской отрасли. В этих продуктах используются различные начинки (джемы, варенье, какао, шоколад, кремы и т.д.), в рецептуре которых также присутствует сахар и растительные масла, в первую очередь пальмовое, цены на которые растут с середины 2020 года», — добавила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ может сузиться ассортимента социально значимых продуктов.

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