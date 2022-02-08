Лима, 8 февраля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Губернатор Куско Жан Поль Бенавенте 8 февраля был избран новым председателем Национальной ассамблеи региональных правительств Перу, сообщает El Peruano.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик из Перу

На посту председателя Бенавенте сменил Карлоса Руа Карбахала, губернатора Аякучо. Кандидатуру Бенавенте поддержали 13 губернаторов, его соперник набрал девять голосов.

Пост главы Национальной ассамблеи региональных правительств Бенавенте будет занимать один год. 2 октября в Перу пройдут местные выборы, избранные кандидаты будут руководить местным самоуправлением в период с 2023 по 2026 гг.

Напомним, в Перу за полгода сменилось три правительства, последнее продержалось всего несколько дней. Президент Педро Кастильо заявил о том, что четвертое правительство принесет присягу уже «в ближайшие часы».