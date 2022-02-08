Париж, 8 февраля 2022, 23:17 — REGNUM Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
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По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля:
Он добавил, что и Москва, и Киев, где Макрон также провёл встречу на высшем уровне, настроены на возобновление диалога и на «выполнение обязательств всех сторон».
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