Париж, 8 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Нужно использовать любую возможность для диалога с Россией, сообщил 8 февраля журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

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По окончании встречи с германским канцлером Олафом Шольцем и польским коллегой Анджеем Дудой Макрон прокомментировал свою поездку в Москву, произошедшую накануне, 7 февраля:

«Мы должны использовать все средства для поддержания требовательного и важного диалога с Россией в разных форматах».

Он добавил, что и Москва, и Киев, где Макрон также провёл встречу на высшем уровне, настроены на возобновление диалога и на «выполнение обязательств всех сторон».