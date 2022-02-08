Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Последнее обновление «режиссёрской версии» Ghost of Tsushima добавило в игру броню, выполненную в стиле костюма Элой из Horizon Forbidden West. Об этом 8 февраля сообщает портал Eurogamer.

Геймплей Ghost of Tsushima Цитата из видео на YouTube

Таким образом, помимо прочего патч 2.15 добавил в Ghost of Tsushima небольшой кроссовер (пересечение сюжетов) со вселенной, созданной студией Guerrilla Games. Отметим, что это произошло за 10 дней до релиза Horizon Forbidden West (он запланирован на 18 февраля 2022 года).

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1491079399055454208

Для справки: обновление также исправило в Ghost of Tsushima несколько ошибок, связанных с кооперативным режимом Legends, а также с производительностью игры. В Ghost of Tsushima также появился новый режим сложности. Отметим, что студия Sucker Punch объявила, что вскоре собирается выпустить ещё один патч.

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