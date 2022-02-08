Рим, , 23:11 — REGNUM Переход к «зеленой» энергетике должен не только вести к энергетической устойчивости, но и не нарушать устойчивости социальной, заявил во вторник, 8 февраля, министр Италии «по вопросам экологического перехода» Роберто Чинголани.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост стоимости энергоносителей вызывает опасения, отметил Чинголани. При этом, согласно принятым программам, Италия к 2030 году должна удвоить долю возобновляемой энергетики в своей экономике. Необходимы исследования в сфере новейших ядерных технологий, полагает министр.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно, рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. Власти выделили уже более 5 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан, также выделены средства для поддержки бизнеса. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).