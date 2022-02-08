Генуя, Италия, 8 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии обнаружили 445 килограмм наркотика в одном из контейнеров в порту Генуи, передают местные СМИ во вторник, 8 февраля.

Oliver Один из контейнерных терминалов порта Генуи. Италия

«Рыночная» стоимость товара оценивается в 30 млн евро.

Груз прибыл из Бразилии. Согласно документам, в контейнере должен был находиться кофе. Пытавшийся начать вынос наркотиков 50-летний служащий задержан.