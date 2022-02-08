Киев, , 23:20 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе официального визита на Украину посетила линию соприкосновения в Донбассе, передаёт 8 февраля немецкое издание Spiegel.

Анналена Бербок

Сообщается, что Бербок, одетая в защитный шлем и бронежилет, поговорила на месте с украинским генералом о гуманитарной и военной ситуации в регионе.

По словам репортера немецкого агентства dpa, министр находилась на линии соприкосновения около 40 минут, и за время её визита не произошло никаких инцидентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Бербок: Германия готова к «высокой цене» санкций против России