Киев, 8 февраля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе официального визита на Украину посетила линию соприкосновения в Донбассе, передаёт 8 февраля немецкое издание Spiegel.

Анналена Бербок

Сообщается, что Бербок, одетая в защитный шлем и бронежилет, поговорила на месте с украинским генералом о гуманитарной и военной ситуации в регионе.

По словам репортера немецкого агентства dpa, министр находилась на линии соприкосновения около 40 минут, и за время её визита не произошло никаких инцидентов.