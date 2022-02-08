Турин, Италия, , 22:55 — REGNUM 23-летней туринской студентке пришлось сдавать выпускной экзамен, находясь в автомобильной пробке, передают местные СМИ во вторник, 8 февраля.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

На национальной автостраде между Турином и Генуей образовалась значительная пробка из-за крупного ДТП с участием нескольких грузовиков и легковых автомобилей. Полицейские сообщили пассажирам и водителям, что расчистить дорогу удастся не скоро. Девушка связалась с университетом, где должна была в этот день сдавать экзамен.

Администрация вуза разрешила ей воспользоваться учебным приложением и сдать экзамен в режиме онлайн, что ей и удалось успешно сделать.