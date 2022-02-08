Турин, Италия, 8 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. 23-летней туринской студентке пришлось сдавать выпускной экзамен находясь в автомобильной пробке, передают местные СМИ во вторник, 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

На национальной автостраде между Турином и Генуей образовалась значительная пробка из-за крупного ДТП с участием нескольких грузовиков и легковых автомобилей. Полицейские сообщили пассажирам и водителям, что расчистить дорогу удастся нескоро. Девушка связалась с университетом, где должна была в этот день сдавать экзамен.

Администрация вуза разрешила ей воспользоваться учебным приложением и сдать экзамен в режиме онлайн, что ей и удалось успешно сделать.