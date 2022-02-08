Монако, 8 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч четвертьфинала Кубка Франции 2021/22 с «Амьеном». Ранее сообщалось, что Головин пропустил матч с «Лионом» из-за болезни.

Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Монако»: Манноне, Дисаси, Матсима, Агилар, Лукас, Тчуамени, Мартинш, Фофана, Аклиуш, Якобс, Фолланг.

«Амьен»: Тюрам-Ульен, Менди, Павлович, Фофана, Бене, Ломоти, Гене, Бамба, Шантип, Аколо, Баджи.

В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника «красно-синих» в 25 миллионов евро.