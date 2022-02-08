Кембридж, Великобритания, 8 февраля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Творческий директор британской студии Ninja Theory Тамим Антониадес заявил, что по сравнению с Senua’s Saga: Hellblade II первая часть Hellblade будет выглядеть как инди-игра. Об этом 8 февраля сообщает портал GamesRadar Plus.

Скриншот с YouTube Игра Senua's Saga: Hellblade II

Вовремя интервью он пояснил, что разработчики хотят не просто усовершенствовать оригинальную игру, а предоставить геймерам впечатления, которые будут более «правдоподобными» и «точными». «Её амбиции с точки зрения масштаба больше. Я думаю, что Hellblade 2 сделает Hellblade похожей на инди-игру», — заявил Антониадес.

Представитель Ninja Theory также рассказал, что, желая добавить в «движок» игры больше реалистичности, компания исследовала 40 мест в Исландии. Кроме того, руководители проекта не позволяли дизайнерам уровней добавлять в них новые пути или структуры.

Напомним, пока Ninja Theory не назвала даже приблизительные сроки релиза игры, в июне 2021 года разработчики сообщили, что сиквел Hellblade: Senua's Sacrifice ещё даже не запущен полностью в производство. Студия представила проект в декабре 2019 года в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2019.