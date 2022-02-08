Бразилиа, , 22:46 — REGNUM Статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) обязывает Бразилию вести определённую политику: в частности, не покупать оружие в России, заявил 8 февраля бразильский вице-президент Антониу Гамилтон Моурау в интервью Valor Econômico.

ВС Бразилии Exército Brasileiro

Отметив, что Бразилия не приобретает российских вооружений, Моурау пояснил:

«Основной причиной является то, что Бразилия обладает статусом основного союзника вне НАТО».

Поэтому возможность покупки оружия в России маловероятна. Подобных договорённостей нет. Он добавил, что Бразилия приобрела в России вертолёты Ми-35М по договорённости 2008 г., но у бразильских военных были потом «проблемы при их обслуживании».

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