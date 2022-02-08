Лондон, 8 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. 8 февраля атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в национальной сборной Марокко в возрасте 28 лет.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что Хаким Зиеш не был вызван на Кубок Африканских Наций. Причиной невызова полузащитника стал конфликт Зиеша с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем.

В составе сборной Марокко по футболу футболист принял участие в сорока матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет семнадцать забитых мячей.

Зиеш перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость марокканского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.