Скопье, , 08:00 — REGNUM Правительство Северной Македонии 8 февраля одобрило выделение 2,9 миллиарда денаров (или 4,9 млрд рублей) акционерному обществу, находящемуся в государственной собственности, ЕЕМ. Средства должны помочь компании преодолеть осложнения, вызванные энергетическим кризисом.

«... отключим газ!» Цитата: х/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969, СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, полученные средства компания должна использовать для обеспечения дополнительных поставок электроэнергии.

Компании также предписано продлить срок уплаты по счетам за электроэнергию за декабрь и январь. Тем не менее, в министерстве финансов требуют, чтобы государственные компании и институты как местного, так и республиканского уровня, не затягивали уплату счетов за электроэнергию.

Напомним, энергетический кризис заставил правительство Северной Македонии объявить режим ЧП в сфере энергоснабжения.

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