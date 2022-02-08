Скопье, 8 февраля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 8 февраля приняло декрет об организации и функционировании единой системы связи и обмена информацией для приема вызова в случае чрезвычайных ситуаций. Единый номер в Северной Македонии будет таким же, как и в России, то есть 112.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, целью создания такой системы станет своевременная отправка всех необходимых служб на место происшествия.

В пресс-релизе правительства Северной Македонии говорится, что новая система связи «обеспечивает скорость и эффективность действий при экстренных вызовах в случае срочного призыва о помощи и обеспечивает абсолютно бесплатный доступ к системе для всех, кто находится на территории Северной Македонии».