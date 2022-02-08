Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Продолжая свой спор со стриминговым сервисом Spotify по поводу предполагаемой поддержки «ложной» информации о коронавирусе, канадский музыкант Нил Янг призвал сотрудников Spotify, также коллег-музыкантов, уйти от гиганта потокового вещания. Об этом 8 февраля информирует портал NME.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот NME

«В наш век коммуникаций проблема заключается в дезинформации», — написал он в заявлении на своем сайте. «Откажитесь от дезинформаторов. Найдите хорошее чистое место, которое вы будете поддерживать своими ежемесячными вкладами. У вас есть реальная сила. Используйте ее».

«Бэби-бумерам я говорю, что 70 процентов финансовых активов страны находятся в ваших руках, в то время как на долю миллениалов приходится лишь около пяти процентов. Вы и я должны быть лидерами», — призывает Янг. Далее Янг высказался в адрес крупных американских банков — в частности, Chase, Citi, Bank of America и Wells Fargo — за то, что они «продолжают финансировать ущерб от ископаемого топлива, даже когда температура на планете продолжает расти», и призвал своих поклонников последовать его примеру и прекратить поддержку таких компаний. Легендарный музыкант продолжил свое письмо словами: «Музыкантам я говорю следующее: вы должны найти лучшее место, чем Spotify. Работникам Spotify я говорю, что Дэниел Эк — ваша большая проблема, а не Джо Роган. Эк дергает за ниточки. Уходите из этого места, пока оно не съело вашу душу. Единственные цели, заявленные Эком, связаны с цифрами — не с искусством, не с творчеством».

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