Дамаск, 8 февраля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Десять терактов и диверсий совершено за последние трое суток на сирийской территории, сообщил 8 февраля журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф

В результате этих нападений погибли 18 человек, ещё 25 были ранены. Эти события произошли на территории, которую контролирует американский контингент, причём на этом фоне американцы и британцы «продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок».

Олег Журавлёв «Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооружённых формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф».

Есть информация, что боевики уже намереваются осуществить диверсии против сирийских госслужащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда.

Что касается зоны деэскалации «Идлиб», здесь за минувшие сутки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществила два обстрела. Кроме того, в результате снайперских обстрелов со стороны террористов в районе Эль-Фататуат и в районе Кульджок ранены двое сирийских военных.