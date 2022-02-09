9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 07:39 — REGNUM Заявление кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекрес, которое она сделала на русском языке, обратившись с призывом к «гордому русскому народу» не начинать войну с Украиной, а вместо этого «вместе строить мир в Европе», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 8 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

"Вай-вай-вай, сейчас её европейская солидарность загрызёт! Это же просто неприемлемо, чтобы политик в Евросоюзе был за хорошие отношения с Россией! Россия — «агрессор» и только. А иначе быть не может. Точка!» — отмечает Иван Г.

Многие пользователи удивились тому, что кандидат в президенты Франции с призывом к миру обратилась почему-то к российскому народу, а не к украинским политикам, которые и затевают крупномасштабное кровопролитие.

Валери Пекрес Republicains.fr

«А народ России тут при чём? Если мы говорим про политические игрища, что войну затевают в Киеве, а в Москве её еле как сдерживают. Причём российский народ в любом случае выступает против любой войны», — отмечает Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что в сравнении с другими политиками Пекрес выбирает дружелюбный тон. Хотя он обязательно сменится на агрессивный в том случае, если место президента Франции достанется ей, пишут граждане.

«Эти политики все, пока идёт предвыборная компания, говорят дружелюбно о России и хотят мира. Как только встают в должность, так сразу звучит: «Россия — агрессор». Двуличные твари», — пишет Адель С.

Часть людей полагает, что российский народ не напрашивается к французам в друзья и разного рода советы выслушивать не собирается.

«Ишь ты, как прыткие! Стань сначала президентом, тётенька-кандидат. Пока что верится в её искренность с трудом. Вот чтобы я ей сказала: «Милочка, разбирайся сама со своими проблемами в своей Европе, у меня у самой дома куча дел», — обращается Ирина Я.

Ряд пользователей указывает на то, что кандидат в президенты Франции лукавит, что обращается к русскому народа, ведь в первую очередь данное заявление было сделано для французов, выступающих за хорошие отношения с Российской Федерацией.

«Данное заявление было сделано не для российских граждан, а для французских. Для тех людей, которые не хотят войны. Вот и всё. Если Макрон не может добиться мира на Украине, то эти политики бьют действующего президента по слабому месту. Они-то, мол, точно заставят Зеленского выполнять Минские соглашения. Да-да, конечно. Охотно верим», — написала Адель С.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Нашлись и те, кто убеждены, что французские политики почуяли, что ветер постепенно меняет своё направление в сторону многополярного мира, в котором Россия будет занимать одну из ведущих ролей.

«Однополярный мир трещит по швам. Все это прекрасно понимают, поэтому заручаются поддержкой наиболее сильных стран для того, чтобы пережить предстоящую делёжку мира. Именно поэтому в последнее время, несмотря на истерию мировых СМИ, к нам в страну зачастили руководители многих государств, некоторые из которых делают радикальные заявления в отношении МВФ и гегемонии США. Мир находится на пороге глобальных изменений, которые принесут иную архитектуру мировой экономики и внешнеполитических отношений. Кандидаты в президенты Франции это прекрасно понимают и ловят ветер», — поделился своим мнением Олег Г.

Напомним, 7 февраля кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 сделала заявление на русском языке, обратившись с призывом к «гордому русскому народу» не начинать войну с Украиной, а вместо этого «вместе строить мир в Европе».