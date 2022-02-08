* запрещённая в России организация

Кабул, 8 февраля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Данные некоммерческой организации «Сеть аналитиков Афганистана» (AAN) свидетельствуют, что некоторые из лидеров радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправляют своих дочерей за границу для получения образования по современным стандартным, сообщает издание Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ранее появились сообщения о том, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересматривает учебную программу афганских школ и университетов, чтобы исключить влияние западных ценностей.

Между тем, по данным «Сети аналитиков Афганистана», некоторые из чиновников нового правительства предпочитают отправлять своих детей в школы, в которых современное западное образование сочетается с религиозным образованием.

В частности, по данным НКО, дочь одного из действующих министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дочь бывшего члена руководящего совета движения в настоящее время изучают медицину в катарском университете.

Сообщается также, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане некоторые из членов офиса движения в Катаре переехали в Кабул, но оставили своих детей в Дохе для продолжения образования.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьи, живущие в Катаре, очень хотят получать современное образование, и никто из них не возражает против того, чтобы их сыновья или дочери получали образование в любом возрасте», — рассказал бывший чиновник катарского офиса движения.

Сообщается, что другие официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также определили своих детей в пакистанские частные школы в Катаре, которые следуют пакистанскому учебному плану, но обучение в них ведётся на английском языке.