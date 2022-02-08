Нью-Йорк, США, , 22:22 — REGNUM Поп-группа DNCE, основанная американским музыкантом и актером Джо Джонасом, объявила о воссоединении без басиста Коула Уиттла. Об этом 8 февраля рассказал портал Music News.

Актер и музыкант Джо Джонас Скриншот портала Music News

Фронтмен группы Jonas Brothers подтвердил, что авторы хита Cake By The Ocean, в состав которых также входят Джин Джу Ли и Джек Лоулесс, собираются выпустить новую музыку в качестве трио. Он рассказал журналу Rolling Stone: «Пока я снова был в группе Jonas Brothers, я приостановил все дела, связанные с DNCE, при поддержке моих товарищей по группе. Мы все занялись своими делами и стали смотреть, чем бы еще заняться».

DNCE анонсировала новый трек — им станет совместная композиция с диджеем KYGO (Кирре Горвелл-Дальпод) под названием Dancing Feet. Джо рассказал о жизнерадостном треке: «Это то самое чувство, когда тебе на самом деле наплевать на все, и ты наслаждаешься жизнью в полной мере. Я думаю, у DNCE всегда хорошо получалось приносить людям радость, и именно это я хотел сделать с новой порцией музыки». Поп-группа тизерила свое возвращение, изменив свой логотип в социальных сетях и статус. Они подписали: «Мы вернулись, чтобы заставить вас двигаться».

Что касается будущего Jonas Brothers, то группа недавно опровергла информацию о том, что они снова распадаются, и сообщила о записи новой музыки.

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