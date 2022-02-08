Милан, Италия, 8 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 8 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче четвертьфинала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграет с римской «Ромой». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Стартовые составы команд:

«Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриниар, Дармиан, Д’Амброзио, Барелла, Видаль, Перишич, Брозович, Санчес, Джеко.

«Рома»: Патрисиу, Карсдорт, Ибаньес, Смоллинг, Винья, Верету, Манчини, Оливейра, Дзаньоло, Мхитарян, Абрахам.

В последний раз, когда «Интер» встречался с «Ромой», матч завершился крупной победой «нерадзурри» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (15'), Эдин Джеко (24' Хакан Чалханоглу) и Дензел Думфрис (39' Алессандро Бастони).