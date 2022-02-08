Париж, 8 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Французская студия Sloclap, занимающаяся разработкой игры Sifu в жанре beat 'em up (игры про рукопашный бой, в который герой сражается с множеством противников), подтвердила, что будет добавлять в неё мультиплеер. Об этом 8 февраля сообщает портал GamingBolt.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В интервью журналистам менеджер по маркетингу Sloclap Феликс Гарчински заявил, что разработчики подумывают о том, чтобы выпустить в будущем загружаемое дополнение (DLC) к Sifu. По поводу отсутствия многопользовательского режима он пояснил, что студия, располагавшая ограниченными средствами, сконцентрировалась на создании качественной одиночной кампании и изначально не планировала добавлять в Sifu мультиплеер.

Напомним, релиз Sifu состоялся 8 февраля 2022 года на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра предлагает геймерам выступить в роли изучающего кунг-фу героя, который хочет отомстить людям, убившим его семью. На момент написания этой новости на известном рейтинговом сайте Metacritic PS5-версия Sifu получила 80 баллов (из 100) от критиков.