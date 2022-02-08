Бернли, Великобритания, , 22:15 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Бернли». Встреча пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

В стартовый состав «красных дьяволов» не вошел 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший в текущем сезоне АПЛ восемь мячей и отдавший три результативные передачи в восемнадцати турах регулярного чемпионата.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Бен Ми, Коннор Робертс, Эрик Питерс, Джеймс Тарковски, Джош Броунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Маквелл Корне, Ваут Вегорст, Джей Родригес.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Люк Шоу, Рафаэл Варан, Харри Магуайр, Поль Погба, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминай, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 38 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Бернли» с тринадцатью очками располагается на последней строчке.