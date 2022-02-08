Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Мнение о том, что Россия оказывает давление на Украину, но не собирается захватывать её, высказал 8 февраля на встрече с журналистами в США верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Борелль Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

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Комментируя встречу российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшуюся в Москве накануне, 7 февраля, глава европейской дипломатии оценил этот шаг положительно, а затем сказал:

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение».

Он напомнил о тех опасениях России, которые касаются тенденции расширения НАТО на Восток, и сказал, что Западу нужно учитывать озабоченности Москвы по безопасности «и говорить о них».

Боррель «Я не верю, что Россия намерена напасть на Украину сейчас так, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. Поэтому неверно говорить, что сейчас самый критический момент с окончания мировой войны».

Он добавил, что в истории наступил труднейший момент со времён окончания холодной войны. По словам Борреля, многоуровневый диалог с Россией уже идёт — как со стороны ЕС, так и США и НАТО.

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