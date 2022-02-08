Лондон, , 22:09 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Никола Влашич Www.evertonfc.com

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Доусон, Бенрахма, Райс, Соучек, Форналс, Антонио, Боуэн.

Запасные: Ярмоленко, Лансини, Влашич, Нобл, Ареоля, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Крал.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Уотфорд»: Фостер, Камара, Кэткарт, Фемения, Самир, Клеверли, Куцка, Сиссоко, Кайембе, Кинг, Деннис.

Запасные: Нгакия, Луза, Педро, Масина, Сема, Бахманн, Кабаселе, Оджим, Эрнандес.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

После 23-х сыгранных матчей «молотобойцы», набрав 37 очков, занимают пятую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Уотфорд» с пятнадцатью очками идут на восемнадцатой строчке в зоне вылета.