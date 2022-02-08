Новосибирская область, 14 мая, 2005, 11:46 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Новосибирской области задержали очередное цыганское семейство, которое регулярно торговало наркотиками в Северном поселке на улице Целинная, 60. Как 14 мая сообщили ИА REGNUM в группе информации и общественных связей управления, в доме семейства Оглы сыщиков не ждали. Глава семьи, нигде и никогда не работавший сорокапятилетний мужчина, наотрез отрицал причастность к торговле наркотиками, которая, со слов соседей, неприкрыто велась прямо из железных ворот дома.

Брали цыган с поличным. При обыске в доме был обнаружен тайник со 106 граммами героина, которого с лихвой бы хватило на 1000 разовых доз наркоманам. Рядом с тайником были разбросаны разорванные полиэтиленовые пакетики, содержимое которых видимо уже успели сжечь в печи до появления сотрудников наркоконтроля. В недавно купленном холодильнике вместо продуктов питания хранились деньги, вырученные от торговли зельем. У хозяина дома оперативниками были найдены помеченные купюры, те, что минутами раньше цыгане обменяли на партию наркотиков. При себе мужчина имел золото и крупную сумму денег. Но самое интересное ждало наркополицейских в огороде на заднем дворе дома: там оперативными сотрудниками в земле было найдено 60 тысяч рублей, завернутых в бумагу. По словам хозяйки, эти деньги были выручены от продажи дома и спрятаны, что называется, в кубышку, на черный день.

Как сообщили в группе информации и общественных связей, цыгане могли позволить себе безбедную жизнь - евроремонт, дорогую обстановку, автомашину, и даже работницу, молодую русскую наркоманку, за дозу прибиравшуюся в доме и приглядывающую за ребенком, и гастрабайтеров - нелегалов, выполняющих самую грязную работу по хозяйству.

Всех жителей и работников дома доставили для разбирательства в управление ФСКН РФ по Новосибирской области. Наркоторговцам будет предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере), за что грозит наказание до 12 лет лишения свободы. А хозяину дома и того больше, учитывая уже имеющуюся условную судимость за торговлю наркотиками.