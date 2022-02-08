Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Издательская компания Saber Interactive и студия Boss Team Games выложили в сеть новый трейлер многопользовательской игры Evil Dead: The Game, в основу которой ляжет популярная серия фильмов ужасов «Зловещие мертвецы». Ролик был опубликован 8 февраля на YouTube-канале Degenerate Jay.

Игра

Издатель и разработчик пояснили, что они приурочили публикацию видео к началу сбора предзаказов. В ролике зрители, в частности, могут видеть цифровую версию Брюса Кэмпбелла в образе Эша из «Зловещих мертвецов», а также друзей героя, за которых смогут они смогут играть. Автор ролика подробно рассказал о том, чего могут ожидать поклонники франшизы от игрового процесса Evil Dead: The Game.

Для справки: Evil Dead: The Game будет представлять собой ассиметричную многопользовательскую игру (в таких играх один геймер противостоит команде других игроков). Геймеры смогут управлять действиями не только Эша, но также Скотти, лорда Артура, Келли Максвелл, Пабло Симона Боливара и других персонажей из фильмов «Зловещие мертвецы». Релиз игры состоится 13 мая 2022 года на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также на ПК (Epic Games Store).

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