Ньюкасл, Великобритания, , 21:59 — REGNUM 8 февраля в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Крэйг Поусон | Крис Кавана.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамаал Ласселс, Мэтт Таргетт, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Джонджо Шелви, Джо Уиллок, Райан Фрэйзер, Жоэлинтон, Аллан Сен-Максимен, Крис Вуд.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Йерри Мина, Майкл Кин, Аллан, Шеймус Коулман, Андрос Таунсенд, Андре Гомеш, Ришарлисон, Демарай Грэй, Энтони Гордон.

На данный момент «Ньюкасл» с двумя победами и пятнадцатью очками занимает предпоследнее девятнадцатое место в зоне вылета. «Эвертон», набрав девятнадцать очков, располагается тремя позициями выше.