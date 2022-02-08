Вологда, , 21:54 — REGNUM В Вологодской области за последние две недели количество заболевших ковидом детей выросло в семь раз: с 548 до 3641 человека. Об этом в соцсетях сообщила замгубернатора Лариса Каманина.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

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«Ситуация с резким скачком заболеваемости коронавирусом среди детей связана с распространением нового штамма «Омикрон». Соответственно, риск заболеваний возрастает для детей в несколько раз. В настоящее время ограничения адекватны ситуации и необходимы», — написала Каманина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине за последние сутки скончались пять ковид-пациентов.