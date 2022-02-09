Белград, , 11:08 — REGNUM Рост инфляции в Сербии является последствием мирового экономического кризиса и по всей видимости она будет продолжаться несколько лет. Такое мнение высказал 8 февраля профессор экономического факультета Университета в Белграде Любодраг Савич.

Инфляция

«Такой рост цен на глобальном уровне был сюрпризом, инфляция вышла на первый план во всем мире, а мы в Сербии особенно болезненно это воспринимаем, так как за последние шесть-семь лет инфляции или не было, или она была неощутима», — заявил Савич в интервью телеканалу К1.

Напомним, что по данным сербского Республиканского института по статистике, инфляция в 2021 году в Сербии достигла 7,9%. Больше всего подорожали продукты питания.