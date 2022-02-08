Анкара, 8 февраля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Астон Виллы» и сборной Египта Махмуд Хассан, известный также как Трезеге, проведет остаток сезона в турецком «Башакшехире» на правах аренды. Об этом 8 февраля сообщили на официальном сайте клуб из Бирмингема.

Анна Нэсси Сборная Египта

Махмуд Хассан выступает за «Астон Виллу» с 24 июля 2019 года после перехода из «Касымпаши» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость египетского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Трезеге принял участие лишь в одном матче Английской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле десять минут. В составе сборной Египта на прошедшем Кубке Африканских Наций Хассан записал на свой счет одно результативное действие в семи матчах турнира.