Антверпен, Бельгия, , 21:48 — REGNUM Антитеррористическая операция проведена местной полицией в городе Антверпене (Бельгия), сообщает 8 февраля Associated Press. В операции участвовали порядка сотни силовиков.

Задержанные члены террористической ячейки Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ

В результате 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности взяты под стражу. По версии силовиков, задержанные — участники радикальной исламистской группировки салафитов.

Вероятно, отмечают силовики, в ближайшее время боевики не планировали устроить теракт.

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